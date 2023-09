Poesio scrive: “Il gioco viola ha un antidoto e questa non è una buona notizia”

"Due tiri in porta contro 11 degli avversari, 6 totali dei viola contro i 21 dei nerazzurri. Nel tabellino delle statistiche c’è tutto il divario tra l’Inter e la Fiorentina. I quattro gol rifilati dai giocatori di Inzaghi a quelli di un nervoso e alla fine sconsolato Italiano, sono la logica conseguenza della differente pericolosità mostrata delle due squadre. E se i cultori del possesso palla orizzontale potranno consolarsi con il 61% a favore dei viola, la verità è che alla fine quello che conta non è tanto quanto si tiene il pallone, ma come lo si usa. E la Fiorentina per molti momenti ha dato l’impressione di non sapere bene cosa farci, arenandosi davanti alla granitica e molto corta retroguardia dei nerazzurri. Merito dell’Inter, certo, che ha utilizzato proprio una delle armi migliori dei viola: quella pressione alta e quelle ripartenze che spesso hanno fatto la fortuna della squadra di Italiano. Non ieri, semplicemente perché Inzaghi ha preparato la gara proprio per annullare questo tipo di opzione viola, colpendo poi in verticale e sfruttando le ben note lacune della fase difensiva della Fiorentina. Non è un caso che l’allenatore dell’Inter in 6 scontri con il collega di Karlsruhe sia uscito 5 volte vincitore (una sola sconfitta, quella dello scorso anno a Milano). Il gioco dei viola insomma, ha un antidoto. E questa non è buona notizia".