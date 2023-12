Poesio scrive: “Capodanno viola con champagne gran riserva”

"La Fiorentina ci ha preso gusto. E per la terza partita consecutiva riesce a non subire gol, vincendo di misura e portando a casa altri tre punti d’oro che autorizzano sogni d’alta classifica. Il Capodanno viola è di quelli da champagne gran riserva, non per il gioco stavolta (anche ieri poco spumeggiante con gli uomini di Italiano che non hanno poi fatto moltissimo in avanti), ma per la capacità di saper soffrire e uscire vincitori contro un buon Torino conquistando così il terzo posto momentaneo in attesa del risultato del Bologna. È ancora una rete di un difensore, come già avvenuto in più di un’occasione, a togliere le castagne dal fuoco a Italiano e a proiettare i viola sempre più su.