Poesio scrive: “Avanti, ma quanti dubbi. Fiorentina difficile da decifrare”

"Una serata difficile, inattesa, a tratti preoccupante. La Fiorentina supera il turno ai rigori contro il Parma, ma lo fa mostrando ancora una volta tutte le sue fragilità. Ci sono voluti più di 120 minuti (e le parate di Christensen) per avere la meglio del volenteroso e talentuoso Parma di Pecchia che nel primo tempo ha irriso la difesa viola infilandola da tutte le parti con contropiede veloci e precisi nelle praterie lasciate dai giocatori di Italiano. Ed è andata anche bene a Milenkovic e compagni perché se i gialloblù avessero concluso il primo tempo con un risultato più rotondo non avrebbero rubato niente. Poi nella ripresa e nel finale di partita i viola sono riusciti a raddrizzare la gara abdicando a tutti i propri principi di gioco e cercando di mettere più palloni possibili in area sperando in un episodio. Sono arrivati così il gol di Nzola e il rigore trasformato da Sottil. Per il resto tanta confusione, sia in campo sia nelle scelte dell'allenatore per una squadra che appare, gara dopo gara, sempre più difficile da decifrare. L'accesso ai quarti della Coppa Italia lascia tanti punti interrogativi anche in vista dei prossimi impegni. A partire da domenica sera quando la Fiorentina sarà di scena all'Olimpico contro la Roma. Una partita che vale molto dal punto di vista della classifica, ma non solo. Ancora una volta i viola saranno chiamati all'ennesimo test di maturità".