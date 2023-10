Poesio: “La reazione c’è stata, ma i bonus sono finiti”

"Più difficile ma non compromessa. La strada europea della Fiorentina resta in salita, ma per come si era messa la partita con il doppio vantaggio degli ungheresi alla fine è giusto tirare un sospiro di sollievo. E anzi, visto il finale, resta anche un po’ di rammarico per una Fiorentina che ha regalato completamente un tempo agli avversari. Pareggio dunque, che lascia i viola al terzo posto nella classifica del girone, ma che tiene tutti i giochi qualificazione aperti dopo due giornate. Certo per la squadra di Italiano i bonus sembrano finiti con l’obbligo da ora in avanti di vincerle tutte (o quasi). Resta allora la sensazione di una squadra a due volti, con un divario evidente fra alcuni elementi della rosa che rischia di limitare il lavoro di gestione delle energie da parte di Italiano. Un limite che non lascia dormire sonni del tutto tranquilli anche in vista della proibitiva trasferta di domenica a Napoli".