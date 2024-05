Poesio: “Beffa evitata. Ma Bergamo insegni, a Brugge ci sarà da soffrire”

Avrebbe avuto il sapore della beffa e dell’ennesimo rimpianto il pareggio ieri sera, dopo una partita giocata quasi sempre all’attacco, non risparmiandosi mai e dimostrando sul campo una superiorità tecnica e tattica evidente. Eppure ci sarà ancora da soffrire mercoledì prossimo perché la qualificazione, come insegna la semifinale contro l’Atalanta, non è affatto chiusa e perché la Fiorentina in questa stagione ha dimostrato che lontano dal Franchi tante delle certezze sembrano affievolirsi. Ma a questo Italiano e i suoi giocatori penseranno nei prossimi giorni, consapevoli di avere davanti un’occasione storica: raggiungere una seconda finale europea in due anni e magari giocarsela contro l’Olympiakos che ieri, a sorpresa, è andato a vincere a valanga sul campo del grande favorito Aston Villa. La strada per la gloria ad Atene è insomma più che aperta per la squadra di Italiano chiamata però a una partita di grande attenzione difensiva nella gara di ritorno. Un canovaccio che la Fiorentina dovrà imparare a memoria per evitare di ripetere quegli errori grossolani che in queste stagioni hanno finito per punirla oltre i propri demeriti. Il gol in più che i viola si sono conquistati ieri con il cuore e con la convinzione dovrà essere difeso con i denti perché è facile immaginare un Bruges diverso da quello, forse un po’ timido rispetto alle attese della vigilia, visto ieri sera al Franchi. Nel frattempo però i viola dovranno cercare di recuperare al massimo le energie sia fisiche e mentali. Per questo con il Verona domenica prossima è lecito immaginare un ampio turn over da parte di Italiano che nel frattempo ha anche ritrovato, almeno per una sera, i gol degli attaccanti a dimostrazione di quanto siano invece mancati in questa stagione di alti e bassi. Ma con un finale ancora tutto da scrivere.