Poco tempo, nuovi innesti e lavori in corso. Tutti gli alibi di Italiano

Elementi che andrebbero sempre tenuti in considerazione, così come il fatto che alcuni dei volti nuovi sono arrivati a ridosso dei primi impegni ufficiali e che alcuni di questi (vedi Nzola) hanno svolto una preparazione a dir poco approssimativa avendo lavorato per quasi tutta l’estate da soli. Fattori che hanno contribuito a complicare il lavoro di Italiano e, tanto per tornare al punto di partenza, ad esasperare la pressione sulle sue spalle. Gli errori comunque ci son stati, e d’ora in avanti il mister nella gestione del gruppo tornerà «all’antico». Perché per il suo calcio essere al top fisicamente è fondamentale, e perché solo così si può andare avanti senza perdere qualcuno per strada. Il tutto, giusto per tornare alla famosa crescita da fare, senza volersi costruire alibi. «Non mi sentirete più dire che abbiamo avuto poco tempo tra una partita e l’altra», spiegava domenica. Se la pressione cresce insomma, di certo lui non scappa. Al contrario. È deciso ad affrontarla, e vuole che la squadra lo segua, tutto dipenderà questa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.