“Pochi ma buoni”. Fiorentina, tutti i colpi dell’estate hanno già convinto

Il mercato viola ha superato il primo esame del campionato: tutti e cinque gli arrivi stanno dando il loro contributo alla Fiorentina

Dopo sei giornate, il Corriere dello Sport - Stadio traccia un primo bilancio sugli acquisti estivi della Fiorentina. "Pochi ma buoni" - scrive il quotidiano - visto che è fuori discussione l'apporto di Nico Gonzalez, Torreira e Odriozola; ma anche Nastasic e Maleh, pur meno impiegati, sono in linea e perfino oltre le aspettative. Non è un caso dunque che l'avvio di stagione della squadra viola sia il migliore da cinque anni a questa parte.

L'acquisto di Nico viene definito "supersonico", e sin dalle prime uscite si è capito il motivo dell'investimento più caro della storia della Fiorentina: un valore aggiunto che punta e salta l'avversario creando superiorità numerica, gioca una quantità enorme di palloni, vede la porta, offre passaggi smarcanti e dà una mano in fase difensiva. Pur meno appariscenti dell'argentino, anche Torreira e Odriozola hanno già offerto un contributo di sostanza alla causa: l'uruguaiano può essere il nuovo "Pek" Pizarro, il basco ha polmoni inesauribili e si trova a suo agio in tutte e due le fasi. L'unico aspetto da limare i cartellini: già tre in quattro apparizioni, ma è già un riferimento.