Commisso farà un ultimo tentativo con Vlahovic, il nodo resta la clausola

Commisso e la Fiorentina propongono 4 milioni a stagione a Vlahovic, ma il nodo è la clausola: gli agenti la vogliono sotto i 60 milioni

La Gazzetta dello Sport torna ad occuparsi del rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic . Il patron Commisso , prima di lasciare Firenze, è intenzionato a fare un ultimo tentativo per convincerlo ad allungare l'accordo con la Fiorentina. Dopo la partita col Napoli, infatti, il presidente ripartirà alla volta degli Stati Uniti. La Fiorentina - scrive la rosea - ha fatto tutto quello che poteva per convincere il serbo a rinnovare sino al 2025. Un'offerta superiore ai quattro milioni netti, dai 900 mila euro attuali. Senza considerare una serie di bonus legati a goal e piazzamento in classifica.

Dall'altra parte l'entourage del serbo non sembra avere intenzione di stringere i tempi. Ristic &co puntano a far slittare il confronto a fine anno. A diciotto mesi dalla scadenza del contratto la Fiorentina avrebbe grandi difficoltà a blindare Vlahovic e ad incassare 70-80 milioni. Il nodo principale resta la clausola rescissoria. L'agente del serbo non vuole che superi 60 milioni. Una cifra già messa sul piatto da Atletico Madrid e Tottenham pochi mesi fa. Commisso farà di tutto per convincere il suo pupillo a credere nel progetto Fiorentina.