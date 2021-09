La Fiorentina ci riprova per il rinnovo di Vlahovic: oltre 4 milioni fino al 2025

La Fiorentina tenta il nuovo all in per il rinnovo del serbo. Cosa farà Vlahovic? Si aspetta una risposta dell'entourage

Redazione VN

Dai 16 ai 18 milioni complessivi. La Fiorentina ha messo sul piatto oltre quattro milioni di euro l'anno fino al 2025 per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Come scrive il Corriere dello Sport, i dirigenti viola hanno già tutte le carte pronte: dai 7/800 mila euro attuali, un ingaggio quintuplicato con una clausola rescissoria dai 70 agli 80 milioni e una scadenza posticipata di due anni rispetto a quella attuale.

Adesso tocca al calciatore e soprattutto all'entourage venire incontro all'offerta della Fiorentina. Commisso ha previsto il riconoscimento di una commissione attorno ai 2 milioni. Da viale Fanti si aspetta il ritorno in Italia di chi cura gli interessi di Vlahovic, ma la pratica relativa al suo rinnovo non può essere più procrastinata: Dusan ha scelto Firenze col cuore, ma una firma suggellerebbe ulteriormente il suo legame con la città.