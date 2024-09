Pochi biglietti ancora disponibili per Empoli. Sarà un corteo a due ruote

Sarà una grande risposta quella dei tifosi viola per la gara contro l'Empoli, specialmente dopo la prima vittoria contro la Lazio in campionato. La voglia di rilanciare le ambizioni della squadra di Palladino è grande e a pochi giorni dalla sfida con gli azzurri sono rimasti ancora pochi tagliandi disponibili. Oltre 3.500 i tifosi che hanno già confermato la loro presenze sugli spalti del Castellani, con poche centinaia ancora acquistabili. Una risposta importante anche per la squadra, con tanto di "motorinata" inscenata per l'occasione.