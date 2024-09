Arriva l’appello della Fiesole: “Tutti a Empoli in motorino”

La vittoria contro la Lazio ha ridato serenità, almeno per il momento, all'ambiente viola. Domenica prossima ad Empoli la squadra di Palladino è chiamata a confermare i progressi visti al Franchi. Intanto la Curva Fiesole ha lanciato un appello: "Tutti e Empoli in motorino". L'invito è quello di recarsi allo stadio Castellani proprio con questo mezzo, come spesso è capitato in passato. Il ritrovo è fissato per le 15:30 alla Coop di Ponte a Greve