Pnrr, Nardella lancia l’allarme: “Ritardi preoccupanti per rincaro materie prime”

Il sindaco: "Avremmo pronti i soldi, ma a causa del costo dell’energia e dell’aumento delle materie prime le ditte sono ferme"

Nuovo Franchi ma non solo. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato delle difficoltà sul fronte Pnrr legate alla carenza di materie prime. Queste le sue dichiarazioni (di ieri) riportate da La Nazione: "Stiamo accumulando preoccupanti ritardi legati all’aumento dei prezzi delle materie prime perché molte ditte sono in allarme, stanno valutando se fermarsi, e questo genera molta incertezza per tutti i progetti e tutte le opere pubbliche finanziate con il Pnrr", afferma Nardella.

"Il paradosso è che avremmo pronti i soldi, la Commissione europea ha staccato il primo assegno da 21 miliardi, però a causa del costo dell’energia e dell’aumento delle materie prime le ditte del settore sono ferme e minacciano di non partecipare ai bandi", continua il primo cittadino di Firenze. Nardella, poi , conclude facendo un appello al governo Draghi: "Stiamo entrando in una preoccupante congiuntura dalla quale dobbiamo uscire attraverso un intervento del governo che consenta agli enti pubblici che predispongono gli appalti di adeguare i costi legati alle materie prime. L'idea di intervenire solo una volta ultimata un'opera non basta, perché le ditte rischiano di entrare in crisi di liquidità dovendo sobbarcarsi il rincaro".