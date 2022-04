Malagò incorona Firenze: “Con nuovo Franchi e Viola Park è al top in Italia”

Così il presidente dello sport italiano

“Ristrutturazione del Franchi? Credo che sia impossibile per chiunque accontentare tutte le parti in causa. Sia che si tratti di tifosi, media, amministrazioni o sovrintendenze. Bisogna che tutti cedano qualcosa per arrivare ad un punto d’incontro. In modo tale di non essere più il paese che non fa nulla. Credo che la Fiorentina e Firenze con il tandem fra il rinnovamento del Franchi e il Viola Park si pongano in testa a tutte le altre città italiane sul fronte delle strutture”