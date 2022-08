Pizarro: “Ecco da chi mi aspetto un salto di qualità. Firenze…”

L'ex centrocampista della Fiorentina, David Pizarro , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere Fiorentino per parlare di alcune situazioni attuali e per ricordare dei momenti del passato. Di seguito le sue parole: "La piazza si aspetta una conferma di quanto fatto vedere nella passata stagione. Lì abbiamo visto un ottimo calcio e una Fiorentina che se la giocava alla pari con le squadre più forti. Quest'anno vedo più entusiasmo attorno ai viola e la società sta facendo un mercato importante. Sarà importante evitare le distrazioni che nello scorso campionato hanno causato la perdita di qualche punto".

"Sarà fondamentale la testa e l'entusiasmo della piazza. Firenze ti sorregge anche quando le gambe no ti reggono più. Oggi è più facile recuperare, ma le partite così ravvicinate saranno un problema. Andranno gestiti bene in viaggi, perché portano via tanto tempo ed energie. In queste competizioni più avanti si va e più ci si diverte".