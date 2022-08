Italiano: “Sottil ha colpi da top, Mandragora ok da mezzala. Dodò indietro”

Ecco le risposte del tecnico sui suoi giocatori

Redazione VN

Ecco le risposte di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, sui singoli a sua disposizione durante la conferenza stampa di oggi:

Jovic - "E' un 9 che sa anche rifinire, credo sia un attaccante completo. Nel momento in cui tornerà al top della forma sarà per noi un valore aggiunto, come Cabral che vedo in crescita. Luka ha una opportunità grandiosa in una piazza che lui stesso reputa importante, viene a inserirsi in una struttura di livello e deve solo sbloccarsi a livello fisico e mentale".

Mandragora mezzala - "Sì. si può fare, ha un gran tiro e ne ho parlato con lui, lo avete visto contro il Qatar e lo rivedremo".

Sottil - "Se si allena come si è allenato in questo mese, farà molto meglio dell'anno scorso. Se non lo fa, se non pone attenzione ai dettagli, avrà difficoltà. E' riuscito ad andare in gol nel precampionato, ha doti importanti e questo per me vale i top player in giro per il mondo. Se è intelligente, e lo è, sfrutterà questa annata. Abbiamo fiducia in lui".

Dodò - "Il primo allenamento dopo sette mesi lo ha fatto a Innsbruck 15 giorni fa, è in ritardo e sarebbe strano il contrario. Aspettiamo anche lui, avete visto che motore è".

Milenkovic - "Il popolo viola deve essere felice della sua scelta. Poteva ambire a qualcosa di diverso, ma ha deciso di continuare a sognare con questa maglia ed è una soddisfazione, per me ma anche per tutti. Deve ancora migliorare, guai se si adagia perché è giovane e lo sa anche lui. L’anno scorso quando sono arrivato faceva gol ad ogni corner, l’abbiamo fatto rimanere e non ha più segnato… per cui gli ho detto di riprendere quell’abitudine, lo ha nelle sue qualità e repertorio, mi auguro che anche lui abbia voglia di crescere e migliorare insieme a tutti noi”.