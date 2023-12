Più attenta ma senza snaturarsi: la Fiorentina e una metamorfosi vincente

Vincenzo Italiano ha dato una nuova identità alla Fiorentina, in una metamorfosi vera e propria. La squadra concede meno ma non si snatura

Qualcosa è cambiato. Ed è innegabile. L'ha detto e ravvisato chiaramente il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ma anche i risultati. Il 2023 si chiude ufficialmente in zona Champions per i viola e non era certo qualcosa di scontato o nei piani. Due anni e mezzo fa - ricorda Repubblica - vide la luce per far divertire, con una identità di gioco basata sull'offensività, baricentro alto e votata all'attacco. Con i suoi difetti, nonostante tutto, i viola hanno mostrato gare godibili, ottime esteticamente, nonostante qualche risultato altalenante. Alla terza stagione, ora qualcosa sembra cambiato: dopo due finali perse e tante giocate a testa alta, ora la squadra sembra aver fatto un ulteriore passo avanti.