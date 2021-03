Pirotecnico solo il risultato, Fiorentina e Parma tra limiti e paura

Anche Tuttosport in edicola oggi analizza la partita della Fiorentina contro il Parma: tutti, assistendo, si sono resi conto del perché le due squadre si trovino così in basso in classifica. Di pirotecnico c’è stato solo il risultato, per il resto paura e limiti tecnici. Entrambe le squadre si sono illuse di aver vinto a un certo punto della partita, ma gli emiliani, che non vincono dal 30 novembre, si sono fatti raggiungere a partita finita. Pradè lamenta la sfortuna, Prandelli si innervosisce sulla presunta rabbia di Commisso, D’Aversa si rammarica. E il tifo viola ribolle.