Pioli è avvertito: “Con Jovic serve lo psicologo”. E c’è già una grossa bega

Stefano Pioli è allenatore e innovatore, con Luka Jovic dovrà ritornare anche psicologo e motivatore. Doti che gli sono sempre state riconosciute: con il nuovo attaccante potranno risultare determinanti. Jovic ha talento, altrimenti non sarebbe stato una giovane promessa del gol, ma deve ritrovare la voglia di farlo emergere. Potrà volerci un po’ di tempo prima che il fisico torni perfettamente allenato: ha saltato le prime due partite di campionato con la Fiorentina e non era stato inserito nella lista Uefa, dunque out anche nei 180’ del preliminare di Conference. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.