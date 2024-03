Pierrot e quelle parole di Italiano. Messaggio di mercato per i dirigenti?

Il Corriere dello Sport scrive oggi sulle sue pagine dell'attaccante del Maccabi Haifa Frantzdy Pierrot, il quale ha impressionato positivamente Vincenzo Italiano. Contro il centravanti, Milenkovic e Ranieri hanno infelicemente sbattuto giovedì sera alla Bozsik Arena di Budapest, senza trovare le giuste contromisure. Pierrot non ha segnato ma ha dato un sostegno fondamentale alla manovra offensiva del Maccabi, finendo per stupire lo stesso Vincenzo Italiano, che alla fine ha espresso la sua ammirazione per il gigante di Haiti: "Quando giochi contro attaccanti come quello del Maccabi (riferito alla prova di Milenkovic, ndr) non è facile. Però devo dire che Pierrot mi ha stupito: è molto forte fisicamente e lavora tanto per la squadra". Il tecnico viola è rimasto piacevolmente sorpreso da questo centravanti, abituato a giocare spalle alla porta e a favorire l’inserimento dei centrocampisti. Il secondo gol del Maccabi è nato proprio così: Pierrot non si è fatto scalfire da Milenkovic, ha scaricato dietro per Ali Mohamed che ha trovato il corridoio giusto per lanciare Kinda, il cui diagonale ha trafitto Terracciano. E anche sulla terza rete l’azione è nata da un sua difesa del pallone su Milenkovic trasformata nel passaggio che ha spedito Khalaili in gol. Il peso di Pierrot, dunque, si è fatto sentire molto, ha pure tentato il tiro tre volte e nell’occasione in cui ha calciato nello specchio il portiere viola è stato bravo a respingere. Le statistiche parlano anche di 12 duelli vinti, a testimonianza di come abbia sovrastato i centrali viola. Alla forza muscolare abbina anche intelligenza tattica e qualità. Per questo ha colpito Italiano. E chissà se nelle parole del tecnico non ci fosse anche un messaggio di mercato per i propri dirigenti.