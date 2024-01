Pierguidi sul Franchi: “La Fiorentina sapeva cosa sarebbe accaduto”

Il Corriere Fiorentino riporta oggi sulle sue pagine le dichiarazioni del Presidente del Quartiere 2 Michele Pieguidi sul tema Franchi. All’interno del Pd fiorentino, infatti, c’è chi ritiene che la comunicazione sui lavori del Franchi abbia peccato di chiarezza, altri sostengono che il club viola fosse certo che la ristrutturazione non sarebbe mai partita e questo giustificherebbe l’immobilismo della società gigliata che non ha in mano una struttura alternativa. Tra le voci che si rincorrono, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi ha parlato al quotidiano dell'ipotesi che che la Fiorentina, per la prima volta, sia stata messa a conoscenza di ciò che accadrà con i lavori al Franchi: "È falso. La Fiorentina lo sa dall’aprile 2023 quando ha rinegoziato la convenzione del Franchi. Ha un contratto che arriva fino a giugno 2024. La Fiorentina sapeva per filo e per segno quello che sarebbe accaduto". E sull’ipotesi Padovani come impianto alternativo, senza un investimento da parte del club viola per Pierguidi: "Non avrebbe senso posticipare i cantieri del Franchi se significasse stopparli definitivamente, e nel caso di individuare uno stadio alternativo a quello del rugby il compito spetta alla società di calcio. Mi pare che il Comune abbia fatto uno sforzo importante mettendo 10 milioni di euro sul Padovani, anche pensando che ci possa giocare la Fiorentina. A Bologna e Cagliari lo stadio provvisorio è stato costruito a spese delle società sportive".