Piccinetti, il Nordahl di Ponsacco con 1.000 lire in tasca

La storia dell'ex Viola

"Il Nordahl di Ponsacco, ha iniziato con mille lire in tasca. Perché Claudio Piccinetti, una vaga somiglianza per stazza fisica con l’ariete rossonero, dalla sua città natale parte a 13 anni (nato il 31 marzo 1952) destinazione Fiorentina"

"Scuola, lavoro da falegname e allenamenti a Firenze. (...) Il tutto, appunto, con mille lire in tasca: 500 per il treno, 120 il bus, il resto cappuccino, brioches e caramelle."

"È amore a prima vista con Egisto Pandolfini che dopo 10’ di una gara (1965) lo inserisce nelle giovanili. (...) Piccinetti con la Primavera vince tutto. Il 7 marzo ’71 l’esordio in prima squadra: Torino-Fiorentina e appena entra propizia il gol salvezza. Rocco l’anno dopo lo fa giocare in Coppa Italia e anche lì decisivo per andare in finale: un altro successo. Ma il destino beffardo: la rottura del crociato chiude la carriera."