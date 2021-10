Picchi sul CorFio: “Il derby del turismo e dei patron americani”

Il commento sulla partita di questa sera

Chiamatelo pure il «Derby del Turismo»,tanto per dare un contenuto diverso a questa partita tra il Venezia e la Fiorentina che è stata relegata, oppure regalata, al serale lunedì calcistico. (…) Quella di stasera ha tutta l’aria di essere, per la Fiorentina, una partita dove il facile e il difficile si incontrano e si scontrano. I viola hanno 7 punti di vantaggio sui lagunari, ma la differenza in classifica non garantisce il successo, anzi lo rende più atteso e al tempo stesso più complicato.