La probabile formazione: Italiano lancia Amrabat dal 1′. Il tridente…

Chance importante per il marocchino che quasi tutti i quotidiani mettono titolare come vertice basso

I quotidiani sono tutti d'accordo, o quasi, ecco come Vincenzo Italiano dovrebbe (e il condizionale quando si parla del tecnico è d'obbligo) schierare gli undici giocatori che questa sera scenderanno in campo nel positicipo del "Penzo". Terracciano tra i pali, Odriozola e Biraghi sugli esterni di difesa, Milenkovic e Igor al centro. Nessun dubbio per i giornali sul fatto che il brasiliano la spunterà su Quarta e Nastasic. A centrocampo spazio a Bonaventura e Duncan con Amrabat al centro (anche se Repubblica lancia Torreira dal primo minuto). Tutti d'accordo, invece, su quale sarà il tridente scelto dall'ex tecnico spezzino: Vlahovic dovrebbe essere supportato da Nico Gonzalez e Callejon. Panchina quindi per Riccardo Sottil, fresco di rinnovo di contratto con i viola.