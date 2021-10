Viola, licenza di sognare. Vincere in laguna vuol dire pensare in grande

La Fiorentina ha di fronte una possibile gara spartiacque. Vincere in laguna significherebbe pensare in grande

La Fiorentina chiude oggi l'ottavo turno di Serie A con la delicata trasferta del Penzo, un impegno che potrebbe voler dire molto sulle future ambizioni della squadra viola. Ne parla il Corriere Dello Sport, che individua questa e la prossima partita contro il Cagliari come due gare che forniranno risposte importanti: in caso di doppio successo potrebbe arrivare il legittimo pensiero di puntare in alto. Alcuni errori vanno ancora corretti e la grana Vlahovic rischia di divenire un problema. Vietate dunque le ingenuità: in laguna non sarà un match semplice contro una squadra affamata di punti, anche se i viola in trasferta hanno fin qui vinto in tre appuntamenti su quattro.