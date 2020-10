Pezzella, in gruppo da domani per tornare con lo Spezia. Poi sarà tempo per il rinnovo

Oltre al debutto di Callejon, la Fiorentina attende con impazienza: quello di German Pezzella. Per Iachini il rientro del capitano assume una valenza prioritaria in vista dello Spezia che riapre il cammino e, forse, anche per lo stesso Pezzella perché rappresenterebbe il modo migliore per chiudere gli scossoni di mercato e i dubbi sollevati da quanti non conoscono la professionalità del difensore ex Betis. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Per lo Spezia sarà recuperato? Ancora è troppo presto per sbilanciarsi, ma il tempo sicuramente gioca a favore del numero 20 viola. L’obiettivo è di aggiungerlo gradualmente ai compagni di squadra da domani, così da verificare i progressi e fare le prove necessarie per la convocazione anti-Spezia. Chi sicuramente farà di tutto per esserci è proprio il capitano viola. Dopo le polemiche esplose dopo la conferenza stampa di Daniele Pradè (Leggi la risposta dell’argentino all’accusa del DS viola), la trasferta di domenica può essere l’appuntamento giusto per chiudere definitivamente ogni discorso ed iniziare una nuova storia. Poi, più avanti, l’argentino e la Fiorentina valuteranno se proseguire insieme oltre il 2022, scadenza attuale del contratto. Quel che è certo è che i viola proporranno l’allungamento al suo capitano riconoscendone il valore tecnico e morale.