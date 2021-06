Pezzella e Milenkovic: entrambi in scadenza, ma con orizzonti diversi

Pezzella e Milenkovic inizieranno quello che da contratto è il loro ultimo anno in viola, la Fiorentina si priverà di entrambi?

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport trova spazio anche la strategia della Fiorentina in merito al futuro di German Pezzella e Nikola Milenkovic . Entrambi hanno il contratto scadenza nel giugno 2022, ma non hanno di fronte a sé lo stesso scenario.

L’argentino non è considerato incedibile e con l’offerta giusta sarà lasciato libero. Differente lo status di Milenkovic, corteggiato in Italia dalla Juve di Allegri e in Inghilterra. La Fiorentina non lo libererà per meno di trenta milioni di euro. Se non arrivasse l'offerta, si tornerà a proporre il rinnovo al serbo.