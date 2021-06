Coppa America, in campo Argentina-Cile. Ecco Pulgar, Quarta e… Nico Gonzalez

In questo momento si stanno sfidando i due compagni di squadra gigliati, mentre l'obiettivo di mercato completa il tridente con Messi e Lautaro

Anche per l'Argentina parte la Coppa America edizione 2021. In campo proprio in questi attimi la selezione albiceleste contro il Cile di Erick Pulgar, titolare inamovibile nel centrocampo della Roja. Il c.t. Scaloni punta invece molto forte su Lucas Martinez Quarta, centrale nella difesa a quattro insieme ad Otamendi. A completare il fortissimo tridente argentino, insieme a Messi e Lautaro, c'è Nico Gonzalez, obiettivo caldo del mercato gigliato. Per il capitano viola German Pezzella solo panchina.