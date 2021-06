La Juventus traccia la linea verde, Milenkovic primo obiettivo per la difesa

In caso di partenza di Demiral, i bianconeri punteranno forte sul centrale viola

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si continua a parlare di Nikola Milenkovic in ottica bianconera. La Juventus, infatti, avrebbe intenzione di proseguire sulla linea verde dettata a ringiovanire la rosa. E in questa direzione il centrale viola è uno dei nomi che più stuzzica la Vecchia Signora. Se per gli altri reparti, sono forti i nomi di Gabriel Jesus e Locatelli, il primo nome per rinforzare la difesa è proprio Nikola Milenkovic.

C'è da dire che i bianconeri interverranno per rinforzare il reparto arretrato solo se ci saranno uscite: con Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral, Allegri può già considerarsi a posto. Però è di dominio pubblico che Demiral voglia più spazio e abbia anche un discreto mercato (piace in Premier e non solo). Per questo se arriveranno offerte interessanti verrà accontentato e in quel caso il sostituto potrebbe, proprio, essere Nikola Milenkovic, 23 anni e 121 gettoni in A con la Fiorentina, che andrà a scadenza di contratto nel 2022.