Drago e Vlahovic: la Fiorentina chiude la porta alle pretendenti. In difesa…

Il mercato intorno all'attaccante serbo e il portiere polacco può considerarsi chiuso

Dal portiere (Dragowski) al centravanti (Vlahovic), il mercato relativo ai due viola può considerarsi già chiuso, questo il messaggio inviato al Borussia che puntava il numero uno polacco e alla Juve che aveva provato ad andare in pressing su Dusan. Diverso sarà invece il discorso relativo ai difensori centrali. Ok, Gattuso può già contare su Igor e Quarta, ma in caso di doppio addio a Pezzella e Milenkovic (e riecco i bianconeri di Allegri alla finestra), la Fiorentina evidentemente andrà a muoversi anche sul fronte dei centrali difensivi. Attenzione però al tentativo viola di trattenere Nikola. Chiusura per Amrabat (intoccabile) e Castrovilli che piace sì al Napoli, ma rimane fuori dalla lista dei partenti.