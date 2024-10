La Fiorentina cambia faccia. Per Palladino le riserve non esistono

Raffaele Palladino non vuole sentir parlare di riserve in vista della partita di Conference League contro i gallesi dei New Saints, consapevole che la Fiorentina non può permettersi di sottovalutare alcun avversario, soprattutto dopo le difficoltà nei playoff contro l'Akademia Puskas.