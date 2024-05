Per ora 3.000 tifosi viola ad Atene: via alla seconda fase

Comincia oggi una nuova fase della vendita dei biglietti per Atene. La prima tranche, riservata ai proprietari dell'abbonamento Pro, si è chiusa con numeri incoraggianti nonostante le problematiche legate ai costi della trasferta e ai pochi voli rimasti. Poco più di 3mila i biglietti venduti finora: tra di loro anche coloro che avevano scommesso nella qualificazione in finale tanto da prenotare il viaggio con settimane d'anticipo. Dalle 11 di oggi fino a martedì prossimo (ore 17) potranno acquistare i tagliandi coloro che possiedono l'abbonamento Easy, mentre da venerdì 17 la vendita sarà aperta a tutti gli iscritti all'Inviola card. A due settimane dalla finale di Conference, è comunque lontana quota 8mila, intesa come la quantità di biglietti messi a disposizione dalla Uefa per la Fiorentina. In caso, a pochi giorni dal match, grossa parte dei posti rimanessero ancora senza un proprietario, la stessa Uefa si prenderà carico dei biglietti invenduti. Nel frattempo, non è ancora iniziata la corsa al biglietto lato Olympiacos e non è tempo di pensare alla finale: alle 19 la squadra di Mendilibar sfida l'Aek Atene con l'obiettivo di non far festeggiare i “nemici” gialloneri (che in caso di vittoria e di passo falso del Paok conquisterebbero aritmeticamente il campionato greco). Il risultato del Pireo stasera inciderà comunque molto sul morale con cui i biancorossi si presenteranno all'ultimo atto del 29 maggio. Lo riporta il Corriere dello Sport.