Per la mediana una poltrona per due: occhi su Hjulmand e Demirbay

Sono due i nomi che per la linea mediana restano caldi. Come scrivono Il Corriere dello Sport e TuttoSport, Hjulmand del Lecce e Demirbaydel Leverkusen sono i principali nomi per il centrocampo. Sul primo profilo, che il club salentino non ha mai fatto mistero di voler vendere in questa sessione di mercato, ci sono due ostacoli: il prezzo molto alto (25 milioni) e la concorrenza del Milan. Diverso il discorso per il tedesco di origine turca, per il quale la Fiorentina si era già interessata lo scorso inverno in vista di uno svincolo sempre più prossimo (il contratto del regista scadrà nel 2024). Prima, però, sarà vitale che Amrabat porti in dote un cospicuo tesoretto, senza il quale la società per adesso preferisce temporeggiare. Ci sarà molto da fare per gli uomini mercato in casa viola, anche sul fronte rinnovi: balla almeno mezzo milione fra offerta, 2 milioni, e richiesta, 2,5, nella trattativa con Castrovilli e presto toccherà a Ranieri