Per Casteels i dialoghi sono aperti. Niente da fare per le cessioni

Per la porta viola il rebus si infittisce. Le prime opzioni sono sempre i due portieri della Samp, Falcone e Audero. Anche se sul primo c'è anche il Lecce. Piace sempre anche Musso. Ma nelle ultime orecircola il nome di Casteels, che piaceva già tempo fa. Adesso i dialoghi e i contatti con il Wolfsburg sono aperti per lui. Mentre sul versante delle cessioni nulla di fatto. Ikonè ancora non ha ricevuto la vera epropria proposta dall'Arabia, mentre Jovic ha su di se il Galatasaray. Mentre per Cabral solo un sondaggio dalla Salernitana. A riportarlo è La Nazione