Pedro, o domani o mai più. La Fiorentina aspetta e valuta come agire per gennaio

Domani è il giorno X per Pedro. Il Flamengo è tenuto a comunicare entro 24 ore con documenti ufficiali che i 14 milioni più bonus per il riscatto verranno versati in tempo. Se così fosse, il 31 dicembre l’operazione diverrà ufficiale, altrimenti la Fiorentina potrà fare i conti includendo il brasiliano nel quadro del mercato invernale. In ogni caso, il tesoretto derivante da un’eventuale cessione rappresenterebbe un’occasione per investire di nuovo, magari su un profilo in grado di fornire garanzie. Difficile, spiega La Nazione, che sia proprio Pedro il giocatore sul quale i viola punteranno per risolvere il problema del gol…

Arriva il mercato, Cutrone e un altro giocatore in uscita. Il prezzo di Piatek cala