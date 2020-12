Arriva il mercato, Cutrone e un altro giocatore in uscita. Il prezzo di Piatek cala

Con ormai meno di un mese all’apertura dei battenti del mercato invernale, La Nazione si concentra sugli affari in uscita. Primo tra tutti quello che porterà Patrick Cutrone a valutare le proposte in arrivo per lui, ancora legato al Wolverhampton ma destinato a rimanere in Italia dopo lo strappo con l’ex manager. C’è il Bologna in vantaggio su Parma e Sampdoria. Proprio i crociati stanno tornando alla carica per Saponara, gradito a Liverani che lo ha avuto a Lecce. Per Milenkovic e Pezzella è più probabile che la questione venga risolta a giugno.

E in entrata? Il prezzo di Piatek (SCHEDA) è sceso, adesso è sufficiente un riscatto intorno ai 18 milioni, e il giocatore vuole tornare in Italia. Su Milik invece si registra un possibile inserimento dell’Inter, decisamente più attrezzata per una buona riuscita dell’operazione.