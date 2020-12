Neanche il tempo di svelare la modifica apportata al contratto tra Wolves e Fiorentina, che Giovanni Branchini non è più l’agente di Patrick Cutrone. Come riporta laprovinciadicomo.it, l’attaccante ha chiuso il proprio rapporto con Branchini, e non è escluso che adesso possa essere seguito direttamente dalla famiglia. Si attendono aggiornamenti ulteriori sulla vicenda.

