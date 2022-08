Pecci: “Mandragora vale Torreira. Ma il mercato non fa la differenza”

A pochi giorni dall'inizio del campionato, l'ex viola Eraldo Pecci fa le carte alla corsa scudetto e dice a La Nazione: "Pronostico difficile ma io penso che il mercato non sia determinante. Mi spiego. Non arrivano più i Maradona, Platini, Falcao che facevano la differenza e vincevano le partite da soli. La forza di una squadra è il lavoro fatto la stagione precedente. Lo zoccolo duro che ha costruito e che non deve smontare".