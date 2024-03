Peccare è umano, ma perseverare è diabolico: chiedetelo alla Fiorentina

"Non è finita finché non è finita". La famosissima frase di Yogi Berra potrebbe fungere da insegnamento a questa Fiorentina. Il Corriere Fiorentino si è soffermato sulla gestione dei minuti finali delle gare e ha analizzato come la famosa "zona Cesarini" sia risultata fatale più volte per questa Fiorentina. "I ragazzi sanno che hanno buttato via l’ennesima occasione per far punti pesanti — diceva domenica sera un Vincenzo Italiano visibilmente contrariato — paghiamo per la mancata attenzione a certi dettagli e mi riferisco soprattutto a come abbiamo gestito gli ultimi minuti. In quei casi bisogna saper giocare col cronometro e noi invece, ancora una volta, non ci siamo riusciti". Queste parole dell'allenatore viola vanno a inquadrare qual è il vero problema della Fiorentina. Dei 32 gol presi in campionato infatti, ben 7 (oltre il 20%) sono arrivati nell’ultimo quarto di gara. Vero, alcuni sono arrivati già sul punteggio di svantaggio come il gol di Odgaard contro il Bologna e o quello di Gyasi in Fiorentina-Empoli. Ma molti, sono costati punti preziosi a questa Fiorentina. Concentrandosi soltanto sui minuti di recupero intanto, giusto per restare su quanto successo con la Roma, basta pensare alla trasferta di Lecce. Una partita nella quale Biraghi e compagni al 90’ erano addirittura in vantaggio salvo poi «suicidarsi» nel recupero e uscire addirittura sconfitti.