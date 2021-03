Pazza viola, tre punti d’oro. A Benevento la gara della svolta

Quattro gol al Benevento e un tripletta da attaccante di razza di Vlahovic spingono la Fiorentina più lontano dalla paura. Come scrive La Nazione, la formazione viola scaccia i fantasmi della B nello scontro diretto grazie ad una prova cinica nel primo tempo e un po’ distratta nella ripresa. Adesso forse c’è l’autostima e la consapevolezza di poter essere una squadra che può lasciare agli altri le tensioni della lotta per non retrocedere. Sull’asse Ribery-Vlahovic fa la voce grossa, poi il serbo di mette in proprio. Nella ripresa e il Benevento appare subito più cattivo, Ionita accorcia dopo una decina di minuti e la Fiorentina dà la sensazione di dormicchiare. Inzaghi ci crede ancora, ma Prandelli grida, si arrabbia e risveglia i suoi. E così al 29′ Eysseric la chiude con un pallonetto imboccato al millimetro da Ribery.

