Alexandre Pato si è liberato ad agosto dal San Paolo. Adesso dal Brasile vorrebbe tornare dalle nostre parti, dopo oltre sette anni lontano dall’Italia. Il brasiliano ex Milan e Chelsea, con un trascorso in Cina, confida in un’intervista alla Gazzetta il suo sogno di tornare a giocare nel bel paese:

Sento dire che in Italia potrebbero esserci club interessati a me. A 31 anni non cerco un contratto per il conto in banca, ma un progetto che mi piaccia. Fosse stato per i soldi, sarei rimasto in Cina. Il mio fisico è a posto, sto bene, e la mia testa è diversa rispetto a quando mi avevate conosciuto. La volontà è tutto e io ce l’ho. Vedo l’Europa nel mio futuro, in particolare l’Italia. In Serie A penso di poterci ancora stare e fare molto bene. Pioli? Per fortuna al Milan gli hanno dato fiducia. Sa gestire Ibra, tutto il gruppo. Sognare lo scudetto è lecito. Se vuole, mi può chiamare…La Fiorentina ha bisogno di un attaccante? Valuterò quello che davvero sarà fattibile. La Fiorentina è un’ottima società, con tanti campioni e una squadra buona. E poi è una città bellissima.