Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito, alla Fiorentina nelle ultime ore sarebbe stato un nuovo profilo per il reparto offensivo. Si tratta di Marko Arnautovic (SCHEDA), austriaco, classe ’89, attualmente milita nello Shangai SIPG, nella Super League cinese. Nel suo passato si annovera una breve parentesi nell’Inter del triplete di Mourinho. Il giocatore vorrebbe lasciare la Cina – come molti altri giocatori dove si è trasferito nell’estate 2019. In casa gigliata si riflette: staremo a vedere se nei prossimi giorni la Fiorentina deciderà di andare avanti con questa pista e proseguire i contatti con l’entourage di Arnautovic.

