Passarella loda Quarta: “Quest’anno dimostrerà il suo valore”

Passarella ha avuto sempre un debole per Martinez Quarta

Nell' intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in cui fa chiarezza sulle sue condizioni di salute, l'ex viola Daniel Passarella ha parlato brevemente anche di Martinez Quarta :

"Confesso di avere sempre avuto un debole per Quarta, che ho visto crescere nel mio River Plate e sono convinto che quest’anno finalmente dimostrerà tutto il suo valore. Lui è perfetto come secondo centrale in una difesa a quattro".