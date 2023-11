Parisi sorride, ci sara! Tutti i ballottaggi in vista della Juventus

Volti sorridenti catturati dagli scatti social. La Fiorentina ieri si è allenata nel primo pomeriggio al Viola Park scansando anche il temporale pomeridiano. Umore alto dopo l’allenamento a porte aperte di mercoledì scorso con i tifosi che hanno caricato Nico Gonzalez e compagni in vista della sfida contro la Juventus. Buone notizie arrivate da Parisi, il cui leggero problema alla caviglia è rientrato nel giro di poche ore. Ieri l’esterno si è allenato in gruppo e sarà a disposizione (verosimilmente ancora a destra). Buone sensazioni anche da capitan Biraghi che riprenderà il suo posto a sinistra. I ballottaggi sono tre: il primo in difesa tra Milenkovic e Ranieri, gli altri in attacco. Con corsa Brekalo-Sottil. Lo riporta La Nazione.