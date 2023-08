Parisi, Sabiri e Nzola a Genova. E oggi arriva Rocco Commisso

Allenamento mattutino nella giornata di ieri al Viola Park per la Fiorentina. Vincenzo Italiano (che oggi parlerà ai canali ufficiali del club) lavora sul campo e sulla testa dei calciatori per farli entrare nel clima campionato. A parte i soli Barak e Pierozzi (ancora un paio di settimane per lui prima del rientro in gruppo), teoricamente il tecnico viola ha l’imbarazzo della scelta in vista della sfida di domani sera contro il Genoa, ma ogni valutazione terrà in considerazione l’andata del Play Off di Conference League. Terracciano sembra sicuro di una maglia da titolare. In difesa dovrebbero esserci Dodo, Milenkovic, Ranieri e Parisi. A centrocampo mediana formata da Arthur e Mandragora, mentre in attacco continuano a sussistere i dubbi maggiori. Probabile staffetta Gonzalez-Ikoné a destra, con Bonaventura in posizione di trequartista e Sabiri (uno dei più in forma) sul fronte opposto. Bagarre per giocare davanti, con Nzola che rimane in vantaggio su Beltran, Jovic e Kokorin, acclamato a gran voce dal popolo dei social. Intanto oggi dovrebbe anticipare il suo arrivo in città Rocco Commisso. Atteso inizialmente per domani, dovrebbe essere al Viola Park già oggi. Lo riporta La Nazione.