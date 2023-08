Parisi, Infantino e Beltran: una nuova Fiorentina per tornare a vincere

Potrebbe esserci il debutto dal primo minuto anche di Parisi. Non è escluso che anche Bonaventura possa ’saltare un giro’ con Infantino che si candida a suo vice. Magari pure Sabiri, per allontanare possibili ombre e incomprensioni.

La Nazione si sofferma sulla Fiorentina che vedremo al Franchi contro il Lecce e il Rapid. Ecco perchè nel ritorno ci aspettiamo e sarà un’altra viola. Magari anche con altri interpreti. Su questo aspetto sta riflettendo Italiano che ’farà la conta’ domenica sera, subito dopo la partita di campionato contro il Lecce. Da lì nascerà la Fiorentina anti Rapid Vienna. La sensazione è che contro il Lecce ci saranno tanti interpreti nuovi, con Beltran che si candida ad una maglia da titolare. L’argentino nei pochi minuti concessi in Austria ha fatto vedere di essere pronto a incidere e solo la bravura di Hedl gli ha tolto la soddisfazione del primo gol in maglia viola. Potrebbe esserci il debutto dal primo minuto anche di Parisi. Non è escluso che anche Bonaventura possa ’saltare un giro’ con Infantino che si candida a suo vice. Magari pure Sabiri, per allontanare possibili ombre e incomprensioni. Insomma, Italiano dovrà pescare ancora una volta dalla forza del gruppo. Come sempre.