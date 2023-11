Parisi grande disponibilità, ma adesso è arrivato il momento di Kayode

La Nazione si sofferma sulla gara di giovedì tra Fiorentina e Genk, valida per la Conference League. In difesa dovrebbe rivedersi Kayode sulla destra, con Parisi che potrà finalmente tornare sulla corsia mancina. L’ex Empoli ha dato grandissima disponibilità. Merita applausi e un grazie da parte di Italiano. Ma è chiaro che pur facendo buone partite sia portato a commettere degli errori come in occasione del fallo da rigore che ha dato la vittoria al Milan.