Parisi continua a stupire. Dopo la grande prova di Giovedì, titolare a Napoli?

Non c’è stata soltanto la firma in copertina di Barak e Ikoné all’interno della rimonta di giovedì, infatti a dare probabilmente la vera svolta alla partita del Franchi ci ha pensato infatti per primo Fabiano Parisi. Suo l'assist del momentaneo 1-2 e grande merito anche sul pareggio che è propiziato da un lancio del terzino per la torre di Gonzalez. Parisi con la prova di Giovedì ha scalato diversi gradini all’interno della classifica di gradimento dell’allenatore in vista dei prossimi appuntamenti. Biraghi non sembra stare al meglio e tutto lascia pensare che a Napoli possa essere l’occasione migliore per vedere ancora all’opera fin dall’inizio Parisi. Lo riporta il Corriere dello sport