Palleggio, verticalizzazione e molto altro. Adli è centro del gioco viola

Adli e le sue pennellate per dipingere il futuro viola

Questa mattina, le pagine della Repubblica, si dedicano a Yacine "il pittore" Adli, arrivato a Firenze sul gong del calciomercato, sta incantando Firenze con le sue pennellate: 14 presenze e tre gol segnati fin qui in stagione.

Ma non sono tanto i gol a rendere speciale il lavoro del centrocampista viola. L'ex Milan, infatti, è ormai a tutti gli effetti il motore del gioco della Fiorentina; grazie alle sue ottime qualità nel palleggio, lancio, verticalizzazione e ripiegamenti difensivi (appresi per lo più in Italia).