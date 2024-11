Gudmundsson punta l’Inter, che lo cercava in estate. Vuole un impatto alla Milan

Albert Gudmundsson potrebbe essere la carta in più per Palladino per la sfida contro l'Inter

Redazione VN 26 novembre 2024 (modifica il 26 novembre 2024 | 09:46)

Domenica potrebbe essere il ritorno in campo di Albert Gudmundsson, dopo oltre un mese di assenza. L'islandese ha lavorato in gruppo e punta a essere convocato per la partita contro l'Inter, i campioni d'Italia, che lo avevano cercato in estate.

Gudmundsson spera di tornare a giocare, anche solo per pochi minuti, e di essere decisivo come lo fu contro l'Inter a ottobre, quando segnò un gol fondamentale. Per ora, sognare di poter fare la differenza non costa nulla. Lo riporta la Nazione.