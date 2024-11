Palladino, tra mosse e sorprese: tre jolly che stanno svoltando la stagione

Tre jolly calati per trasformare quella Fiorentina zoppicante d’inizio stagione in una squadra capace di sognare e di far sognare il biglietto per la Champions. Già, perché la squadra viola - a suo modo Kean-dipendente, farcita di sorprese positive come Comuzzo e in attesa delle carte ancora tutte da giocare di Gud e Cataldi -, è una squadra che Palladino ha saputo rimodellare grazie a tre giocatori-jolly che per la loro duttilità hanno rappresentato e rappresentano un valore aggiunto essenziale. Gosens, Bove e Beltran: sono loro i tre viola ai quali l’allenatore ha chiesto un trasformismo estremo. Senza se e senza ma. Come scrive La Nazione, una capacità di trasformazione tattica che si è rivelata decisiva per far trovare alla Fiorentina la strada giusta e spingerla a correre verso traguardi che potevano sembrare impossibili. Ce ne sarebbe, per la verità un quarto di questi jolly, ossia, Martinez Quarta. Lui che nasce difensore centrale e sta mutandosi in centrocampista più offensivo che difensivo. Di certo, Palladino avrà modo di calare anche questa carta. Scommettiamo?